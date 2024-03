Meteo a Verona, il maltempo non molla: di nuovo pioggia e vento

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

La nostra penisola risulta ancora interessata da perturbazioni atlantiche comandate da un vortice depressionario centrato sull’Europa settentrionale.

Previsioni meteo a Verona.

Per sabato tempo ancora nuvoloso nella prima parte, non si esclude qualche debole precipitazione ma sicuramente poca cosa. Nel pomeriggio invece ampie schiarite, minime elevate sugli 8 o 9° circa, di poco superiori le massime con valori sui 12 o 13° in pianura, venti deboli o moderati nord orientali. Per domenica prima parte di giornata con cielo per lo più nuvoloso, invece tendenza a peggioramento poi nel pomeriggio e verso sera con ripresa delle precipitazioni anche a carattere di rovescio. Venti moderati in intensificazione da nord est nel pomeriggio e sera, temperature stazionarie o in leggero aumento nelle massime.

Tendenza.

Per lunedì ancora tempo perturbato nella prima parte con pioggia e vento anche forte di bora, in seguito tendenza a qualche apertura nella seconda metà della giornata. Temperature stazionarie al di sopra della media per le minime, nei valori medi per le massime. In seguito si prevede tempo migliore per martedì, ma in un contesto ancora di molta variabilità, non è escluso che tornino le precipitazioni nei giorni a seguire.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr)