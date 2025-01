Gardaland ha un nuovo leader: Stefano Cigarini alla guida del parco

Il nuovo divisional director di Gardaland e Ad del resort è Stefano Cigarini.

Dal prossimo 1° marzo, Gardaland avrà un nuovo amministratore delegato: Stefano Cigarini, nominato Divisional Director di Merlin Entertainments. Con un bagaglio di esperienze internazionali, Cigarini si prepara a portare nuove idee e visioni innovative al Resort.

Chi è il nuovo Ad.

Cigarini si è laureato in Musica e Spettacolo all’Università di Bologna e ha completato un master in Marketing e Comunicazione a Mediaset. Ha guidato parchi tematici come Cinecittà World, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato. Ha anche lavorato per aziende di fama mondiale, tra cui Ferrari, dove è stato Senior Vice President per l’intrattenimento e gli eventi globali.

Il suo curriculum si estende su scala mondiale: ha lavorato a progetti di sviluppo e gestione di parchi di divertimento in Europa, Emirati Arabi, Russia e altre aree del globo. Prima di concentrarsi sul mondo dei parchi, Cigarini ha operato come direttore marketing per Universal Studios e Sony BMG Music.