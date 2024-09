Castelnuovo del Garda vuole bene agli anziani e li raduna all’angonara

Castelnuovo del Garda vuole bene ai suoi anziani e li raduna all’angonara.

Ripartono a Castelnuovo del Garda gli appuntamenti dell’Angonara, un luogo d’incontro per aiutare gli anziani a vincere l’isolamento e uscire dalla routine quotidiana. “Angonara” è un termine dialettale che indica il pezzo di filo da infilare nell’ago per cucire ed è stato scelto per trasmettere l’idea di costruire relazioni.

L’iniziativa, organizzata dai Servizi Educativi, si svolge una volta la settimana a Castelnuovo (il martedì pomeriggio) e nella frazione di Sandrà (il giovedì pomeriggio). A breve riprenderanno anche gli appuntamenti per il gruppo di Cavalcaselle. Per informazioni contattare i Servizi Educativi.

Corsi di ginnastica dolce per over 60.

I Servizi Educativi del Comune di Castelnuovo del Garda, in collaborazione con l’associazione Arte Danza, organizzano corsi di ginnastica e attività motoria a Castelnuovo del Garda e nella frazione di Sandrà.

Per favorire una maggiore partecipazione, ogni corso è stato suddiviso in due turni.

Alla palestra del centro sociale di Sandrà i corsi si terranno il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 18.20 e dalle 18.30 alle 19.20. Nella sala civica Polderin a Castelnuovo si terranno invece il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 9.20 e dalle 9.30 alle 10.20.

I corsi inizieranno il 7 ottobre e proseguiranno sino a maggio. La quota di iscrizione è di 140 ero per i residenti over 60, mentre per gli under 60 e i non residenti sono previsti dei supplementi, in base alle disponibilità.

Per informazioni ed iscrizioni contattare l’educatrice al 346 6813573 il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12, oppure inviare un messaggio whatsapp.