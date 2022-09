Verona a segno con il Superenalotto, giocata vincente da 11mila euro

Giocata vincente al Superenalotto in provincia di Verona.

Provincia di Verona a segno grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 1 settembre, come riporta Agipronews, in Veneto sono stati centrati due “5” del valore di 11.497,23 euro ciascuno. E una di queste due giocate vincenti è stata registrata presso l’esercizio di via Città Mercato, in località Ferlina, a Bussolengo.

L’altra è stata convalidata nell’esercizio di piazza Quattro Novembre 77 a Martellago, in provincia di Venezia. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 264,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il “6” manca dall’agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.