A San Valentino Bussolengo premia l’amore: il concorso

Per San Valentino patrono di Bussolengo, l’amore verrà premiato: il concorso.

Il comune di Bussolengo festeggia il mese di febbraio, dedicato a San Valentino, con un’iniziativa speciale che unisce amore e senso di comunità. I riconoscimenti “Bussolengo Premia” e il Concorso Nazionale di Poesia “Premio San Valentino – 5a edizione”. La consegna avverrà giovedì 13 febbraio 2025, durante il Concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo, nella Sala Polivalente dell’ex Bocciodromo.

Bussolengo Premia.

L’iniziativa “Bussolengo Premia” è un tributo a coloro che hanno contribuito con passione e dedizione a promuovere il prestigio del Comune. “Questo premio – afferma il Sindaco Roberto Brizzi – è dedicato a persone, gruppi o istituzioni che hanno lavorato con impegno per il bene della nostra comunità, distinguendosi in ambiti culturali, ambientali, turistici o sociali. La loro opera è un esempio concreto di amore per Bussolengo e della capacità di valorizzarne le peculiarità”.

Le candidature per “Bussolengo Premia” devono essere presentate entro il 13 gennaio 2025.

Concorso di poesia.

Accanto al riconoscimento comunitario, torna anche il concorso di poesia “Premio San Valentino”, che invita poeti di tutta Italia a esplorare il tema dell’amore in ogni sua forma. Come sottolinea Valeria Iaquinta, assessore alla cultura, “Le opere partecipanti saranno giudicate da una giuria tecnica, incaricata dall’amministrazione Comunale, che premierà i primi tre classificati con targhe e buoni acquisto per libri”.

Le composizioni poetiche potranno essere inviate fino al 31 gennaio 2025.