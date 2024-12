A Vigasio spaccata al bancomat nella notte.

Non solo la spaccata al negozio Folli Follie in centro a Verona: nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 è stato preso di mira dai ladri anche lo sportello bancomat della filiale Bpm di Vigasio.

Ignoti, come si vede in un video postato su Instagram, assaltano la banca a colpi di piccone prima di andarsene. Le indagini sono in corso.