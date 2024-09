Primo giorno di scuola nella foresta: portati da Verona nuovi banchi e materiale didattico

Primo giorno di scuola nella foresta: consegnati i nuovi banchi e materiale didattico

Anche nella foresta di Maromizaha in Madagascar, è suonata la campanella per il primo giorno di scuola: portati da Verona nuovi banchi e materiale didattico. Questo grazie al Parco Natura Viva di Bussolengo e alla sua fondazione Arca, insieme all’Università di Torino. Ora i bambini del villaggio di Anevoka hanno ricevuto tutto il materiale necessario per l’anno scolastico. Il Parco Natura Viva ha consegnato quaderni, lavagne, gessetti, libri, matite, pennarelli e righelli a 248 alunni e 6 insegnanti della scuola del villaggio, situata ai margini della foresta. Inoltre, sono arrivati anche nuovi banchi e panche per migliorare le condizioni della scuola.

Progetto di studio dei lemuri.

Questa iniziativa fa parte di un progetto italiano che, da oltre 20 anni, studia i lemuri e l’ecosistema unico e delicato della foresta. La scuola è fondamentale per i bambini, che vanno dall’età prescolare fino a 15 anni, e il materiale donato renderà più facile l’apprendimento. Durante la festa per la consegna, c’erano le insegnanti, i genitori e la direttrice della scuola, tutti felici per questo grande aiuto.

Materia di studio: proteggere la terra.

Gli studenti della scuola non imparano solo le solite materie, ma anche come proteggere la loro terra e le risorse naturali, grazie al supporto del Parco e dell’Università. Un esempio è un ragazzo del villaggio che, dopo aver studiato, è diventato guida turistica e ora è capo dell’associazione delle guide locali.

Questo è importante perché il Madagascar è ricco di specie uniche: il 5% di tutte le piante e animali del mondo vive solo qui. Purtroppo, la foresta è minacciata dalla deforestazione, che ha ridotto del 29% la copertura originale negli ultimi 23 anni, a causa dell’agricoltura e del commercio di legname.