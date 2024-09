La startup veronese dei cibi pronti non smette di correre e punta al milione.

Saporeeto, la startup veronese specializzata in pasti pronti, ha avuto una crescita esponenziale, e punta sempre più in alto. L’azienda di Bovolone mira a raggiungere un fatturato di un milione di euro entro la fine del 2024, dopo solo un anno di attività. Da agosto 2023 a oggi, le vendite sono aumentate del 600%, raggiungendo 100 mila porzioni vendute. Attualmente, la loro capacità produttiva è di 250 mila pasti al mese e puntano a raggiungere un milione di pasti al mese entro il 2027. Il traguardo fissato è di 14 milioni di euro.



Sostenibilità e innovazione.

Saporeeto si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione. Il loro laboratorio, il “Food Lab”, è il cuore della ricerca e dello sviluppo di nuove ricette. L’’obiettivo è quello di offrire prodotti che siano salutari, facili da preparare e rispettosi dell’ambiente. L’azienda ha già sviluppato un brevetto per il risotto e uno per la pasta, in fase di rilascio.

Secondo il general manager Tommaso Pelladoni, questi risultati dimostrano il potenziale del loro progetto, che ha trovato “terreno fertile in un mercato sempre più attento alla sostenibilità e alla salute“. Pelladoni sottolinea l’importanza di offrire ai consumatori “cibi di qualità, facilmente accessibili e sostenibili“.

Stile alimentare flexitariano.

Un aspetto interessante del successo di Saporeeto è legato al crescente numero di persone che adottano uno stile alimentare flexitariano. Questo tipo di dieta prevede un consumo ridotto di carne e pesce, a favore di alternative vegetali o altre proteine animali. In Italia, il 12% delle persone segue questo regime alimentare tutto l’anno, mentre il 30% lo adotta occasionalmente. A livello globale, quasi il 70% delle persone intervistate ha scelto una dieta più flessibile, spinta da motivazioni legate alla salute, all’etica o al risparmio economico.

Progetti.

Guardando al futuro, Saporeeto ha grandi progetti. Nel 2025 prevede di essere presente su alcuni dei più importanti marketplace online italiani, oltre a partecipare a fiere del settore alimentare sia in Italia che all’estero. Attualmente, i prodotti Saporeeto sono già disponibili in cinque delle principali catene di supermercati del Nord Italia.