Controlli straordinari della polizia nel territorio di Bovolone dopo la maxi rissa di ottobre, che ha coinvolto decine di ragazzi.

Maxi controlli della polizia a Bovolone dopo la rissa: lo scorso 25 ottobre, intorno alle 23.30, si è verificata a Bovolone una violenta rissa che ha visto coinvolte 12 persone, 8 di nazionalità italiana e 4 extracomunitaria. Di queste dodici (4 femmine e 8 maschi), sei erano minorenni (tre ragazze e tre ragazzi). L’intervento e le successive attività poste in essere dall’Arma dei carabinieri sono valsi a identificare i partecipanti.

A seguito dell’episodio, la Questura, nella settimana successiva, ha avviato una serie di attività straordinarie di controllo del territorio.

Nella serata del 7 novembre, particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni locali pubblici presenti nel Comune di Bovolone, all’interno dei quali sono state effettuate approfondite verifiche anche da parte degli agenti della polizia amministrativa e sociale. Al termine degli accertamenti svolti sono state identificate numerose persone e sono state emesse sanzioni amministrative a carico del titolare di un locale nel quale sono state riscontrate delle irregolarità.

Nella serata del 18 novembre 2025, la polizia di Stato ha messo in campo un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate 76 persone e sono stati sottoposti a verifiche 4 esercizi pubblici. L’operazione ha coinvolto agenti della Questura di Verona e del Reparto Prevenzione Crimine Veneto che, coadiuvati da operatori della polizia locale di Bovolone, hanno attivato specifici posti di controllo in particolari aree urbane interessate, nell’ultimo periodo, da numerose segnalazioni inerenti la presenza di cittadini stranieri irregolari, nonché di persone dedite ad attività illecite.

Nel complesso, sono state 109 le persone identificate. Nei confronti di 5 di queste, risultate irregolari in Italia, sono state avviate le procedure finalizzate all’espulsione dal territorio nazionale.

I provvedimenti dopo la rissa di ottobre.

Inoltre, dopo l’analisi di quanto avvenuto durante la violenta rissa dello scorso 25 ottobre il Questore di Verona ha emesso: