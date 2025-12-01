La chef veronese promuove l’eccellenza della patata Dop

Colognola ai Colli, il trionfo dell’unica chef veronese ambasciatrice della patata di Bologna Dop.

La chef Silvia Banterle, ambasciatrice veronese della patata di Bologna Dop, porta l’innovazione dolce a Colognola ai Colli. Questa eccellenza agroalimentare italiana, ha trovato una donna ricca di talento: è la chef del ristorante Stilla di Colognola ai Colli. La chef è l’unica rappresentante della provincia di Verona all’interno del progetto “Taste Innovators–La versione dello chef“, promosso dal Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop. L’iniziativa mira a valorizzare la prima patata italiana a ottenere il marchio, coinvolgendo sette giovani cuochi scelti per la loro creatività e l’approccio innovativo alla materia prima.

Patata in cinque forme: il dessert che stupisce.

Silvia Banterle partecipa al progetto con la sua ricetta originale, “Patata in cinque forme“, un piatto audace che ha trovato spazio nella carta del locale veronese. L’innovazione della chef risiede nella scelta di trasformare l’ortaggio in un dessert, esaltandone le proprietà intrinseche.

A proposito della filosofia dietro la sua creazione, la Banterle ha spiegato: “La mia idea era quella di creare un dessert in cui il vero centro di tutte le preparazioni fosse la patata. Ho scelto di utilizzare la Patata di Bologna DOP in una pietanza dolce per valorizzare la dolcezza intrinseca e la qualità della sua texture, utilizzandola in diverse preparazioni con differenti consistenze.”

Sette Talenti, tre regioni, un solo prodotto.

La chef Banterle condivide questa vetrina con altri sei talenti emergenti provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Tra i “Taste Innovators” figurano: Lorenzo Coccovilli e Marco Meggiato (Bologna), Giorgio Rattini (Santarcangelo di Romagna), Paolo Giraldo (Padova), Mariasole Cuomo e Davide Esposito (Milano).

Tutti gli chef hanno ideato una ricetta unica per celebrare la Patata di Bologna Dop, un prodotto radicato nella tradizione agricola bolognese da oltre 70 anni. L’intero progetto è stato raccontato in una serie di video realizzati con i content creator Giano Lai e Francesca Manunta di “Cosa mangiamo oggi”, seguiti da professionisti e appassionati di ristorazione.