Un 26enne è stato arrestato per rapina impropria: aveva nascosto alcolici sotto il giubbotto tentando di uscire dal supermercato.

Nella mattinata del 30 novembre all’interno di un noto supermercato del centro storico di Verona, li carabinieri hanno arrestato un italiano 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di rapina impropria.

Nello specifico l’uomo, già in forte stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, entrava all’interno del supermercato e, dopo alcuni passaggi tra le varie corsie, si dirigeva verso il reparto alcolici occultando diverse piccole confezioni all’interno del suo giubbotto per un modesto valore.

L’atteggiamento dell’uomo non sfuggiva all’attenzione di un addetto alla sicurezza, il quale notati i movimenti sospetti si avvicinava al 26enne che, vistosi scoperto, reagiva violentemente spintonandolo al fine di guadagnarsi la fuga; immediatamente, attraverso il numero unico d’emergenza 112, venivano allertati i carabinieri che in pochi attimi giungevano sul posto arrestando il 26enne e, a seguito di perquisizione personale, recuperavano la refurtiva, subito restituita al direttore del supermercato.

Pertanto, il giovane veniva condotto presso gli uffici del Comando Provinciale carabinieri di via Salvo D’acquisto e, informata la Procura della Repubblica di Verona, arrestato per rapina impropria; veniva riaccompagnato presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nella mattina odierna, il giovane veniva condotto innanzi al Giudice del Tribunale Scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, ha disposto il risarcimento danni, con sospensione della pena.