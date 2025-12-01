Censimento autovelox: tra Verona e provincia ce ne sono 56 attivi, e solo questi apparecchi sono legittimati a elevare multe.

Ci sono 428 autovelox attivi in Veneto, cui si aggiungono 12 tutor sulle autostrade, e di questi 56 sono quelli in funzione a Verona e provincia. Il censimento nazionale obbligatorio avviato dal Ministero dei Trasporti ha così stabilito quali dispositivi possono davvero rilevare e sanzionare gli eccessi di velocità. Tra Verona e provincia risultano 56 apparecchi registrati, un numero in linea con Treviso ma molto inferiore rispetto a Padova (101), la provincia più monitorata della regione, seguita da Venezia (71) e Vicenza (69). E solo questi apparecchi sono legittimati a elevare contravvenzioni.

Il censimento ha anche ridimensionato il numero reale di apparecchi presenti in Italia: 3.625 tra fissi, mobili e in movimento, pari all’1,5% del totale solo nel Veronese. Una cifra molto lontana dagli 11-13 mila strumenti ipotizzati in passato anche dallo stesso ministro Salvini.

Sul fronte normativo resta aperto il nodo tra apparecchi approvati e omologati. Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che i dispositivi soltanto approvati non garantiscono misurazioni pienamente affidabili.

Gli autovelox a Verona e provincia.