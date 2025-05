Tuffo nella storia: Bardolino pedala con la ciclostorica “La Sfacciata”.

“La Sfacciata”, la ciclostorica del Lago di Garda torna sabato 17 e domenica 18 maggio, con partenza e arrivo nel centro di Bardolino.

Organizzata dalla Asd Verona Eroica, l’iniziativa si propone come un tuffo nel ciclismo romantico e autentico: biciclette d’epoca, maglie in lana, percorsi tra le colline moreniche e i borghi gardesani, senza dimenticare i sapori locali e una festa in pieno stile vintage.

Partenza e percorsi.

Il ritrovo è previsto domenica mattina alle 8:30 nel suggestivo Parco della Villa Bottagisio Carraro, affacciato sul lungolago. Alle 9, dopo i saluti istituzionali, la partenza ufficiale della pedalata, che si snoderà su due percorsi: 45 km per chi vuole godersi la natura senza troppa fatica, 90 km per i più allenati, con salite impegnative e tratti panoramici indimenticabili.

Tra i punti più caratteristici, il passaggio nel tunnel dell’ex base Nato di Affi, oggi simbolo di rigenerazione e memoria collettiva. Il percorso breve condurrà i partecipanti tra vigneti, colline e paesi dell’entroterra, con ristori a base di prodotti tipici locali. Il percorso lungo, invece, salirà fino a Lumini, per poi scendere passando da San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Costermano, Cavaion e Lazise, fino al ritorno a Bardolino.

La festa.

Qui, ad attenderli nel parco, una festa post-gara: food truck, street food, dj set, premiazioni e momenti di convivialità per celebrare la fatica condivisa.

Il clima festoso inizierà già sabato 17 maggio, con l’“Aperitivo Sfacciato”, sempre nel Parco Villa Bottagisio: una serata tra musica, mercatino vintage di abbigliamento e accessori da ciclismo, consegna pacchi gara e pettorali, e un saluto al sole che tramonta sul lago.

L’evento avrà anche una finalità solidale: parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Due Chiacchiere e Un Sorriso Odv”, attiva nella promozione dell’inclusione per ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare i canali ufficiali de La Sfacciata.