Una 37enne è stata arrestata con l’accusa di aver compiuto rapine e furti in serie nel Veronese: è stata rintracciata in un hotel.

Nel cuore della notte dell’8 aprile scorso, a Castel D’Azzano, i carabinieri di Villafranca di Verona hanno arrestato una 37enne, italiana senza fissa dimora, in quanto gravemente indiziata di aver commesso una serie di reati contro il patrimonio (rapine, furti e ricettazione).

Telefoni cellulari, portafogli, borse, profumi e alcolici erano i bersagli preferiti dei furti commessi in serie, che l’indagata realizzava aggirandosi tra i negozi e i supermercati di Verona nel 2024. La 37enne è stata rintracciata presso un hotel di Castel D’Azzano dove le è stata notificata l‘ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona su richiesta della Procura scaligera.

Più volte scoperta in flagranza di reato, è stata denunciata in stato di libertà dalle forze dell’ordine e gli elementi indiziari acquisiti a suo carico hanno portato l’Autorità Giudiziaria ad emettere il provvedimento restrittivo. La donna, dopo le formalità di rito, è stata associata alla casa Circondariale di Verona Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.