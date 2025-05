Spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze in lungadige Attiraglio: 28enne si ribalta con l’auto e resta in bilico.

Spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenza l’incidente capitato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13, in lungadige Attiraglio, davanti alla diga del Chievo. Erano le 14 quando per cause ancora in corso d’accertamento dal parte della polizia locale di Verona una 28enne alla guida di un’Audi A3 ha perso il controllo del veicolo rimanendo in bilico grazie a un paracarro in marmo che ha bloccato la caduta sull’alzaia dell’Adige, spesso percorsa da podisti e pedoni a passeggio con i cani.

La 28enne, con l’aiuto dei cittadini e del personale della polizia locale è uscita dal veicolo e trasferita al vicino Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche vigili del fuoco: per oltre un’ora la viabilità è stata gestita a senso unico alternato.