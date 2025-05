Borgo Venezia, rinasce il giardino del Centro Tommasoli

Rinasce in Borgo Venezia l’area verde del Centro Tommasoli: inaugurato il nuovo giardino dopo i lavori di recupero.

In Borgo Venezia, a Verona, c’è un nuovo giardino: è l’area verde del Centro Tommasoli in via Perini, inaugurata oggi dopo un lavoro di recupero di cui sono stati protagonisti gli alunni delle classi quarte della scuola primaria Guarina da Verona.

Grazie al progetto ‘Il giardino ritrovato’, promosso dal Circolo Auser Vesentini di Borgo Venezia e che ha visto la collaborazione del Comune con gli assessorati alle Politche educative e ai Giardini, Amia, la Circoscrizione 6^, la Fondazione Villa Buri e le insegnanti dell’Istituto Comprensivo 19 di Verona, gli alunni hanno avuto la possibilità di effettuare un percorso educativo ricco di attività laboratoriali e interdisciplinari: dall’esplorazione dell’ecosistema e della biodiversità, alla conoscenza di piante e cespugli fino alla sensibilizzazione sui temi del riciclo e della gestione dei rifiuti.

Lavorando insieme ai volontari Auser bambini e bambine hanno potuto vivere un’esperienza intergenerazionale spontanea e rispettosa, comprendendo il valore del dialogo tra generazioni e riconoscendo i ruoli e le competenze dei vari enti e associazioni coinvolti, diventando protagonisti attivi di un percorso di educazione alla cittadinanza.

Al termine di ogni attività i bambini hanno realizzato dei cartelloni per documentare il percorso collettivo svolto, un’attività che si è trasformata in una mostra esposta oggi nel giardino e in un libretto personale realizzato da ciascun bambino.

“Un giardino per il quartiere”.

“Un progetto intergenerazionale che ha restituito al quartiere alle città un giardino che vuole essere una sorta di teatro all’aperto in cui realizzare attività aperte alla comunità – afferma l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia, presente all’inaugurazione dell’area insieme all’assessore ai Giardini e Arredo Urbano Federico Benini-. Un progetto importante anche dal punto di vista del potenziale didattico che ha visto i bambini e le bambine impegnati in una grande aula all’aperto”.

“Questo progetto – spiega la presidente della Circoscrizione 6^, Rita Andriani- ha dimostrato ancora una volta che quando c’è sinergia e collaborazione tra istituzioni diverse si ottengono risultati importanti”.