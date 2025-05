Due battaglioni storici a Castelnuovo del Garda per il 65esimo anniversario del Gruppo Fanti.

È tutto pronto per la grande festa del 65esimo anniversario di fondazione del Gruppo Fanti della sezione di Castelnuovo del Garda. Domenica 18 maggio, la cittadina veronese ospiterà una giornata densa di eventi commemorativi e celebrativi, che vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanze da tutta Italia e due storici battaglioni: l’85esimo Fanteria Meccanizzato “Verona” e il 30esimo Fanteria Meccanizzato “Pisa”.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Castelnuovo del Garda, si aprirà alle 8.45 con il ritrovo in piazza Libertà e un buffet di benvenuto per i partecipanti. Alle 9.30 è prevista l’accoglienza delle autorità, seguita, alle 10, dall’ammassamento e dagli onori ai medaglieri nazionali e provinciali dei Fanti, ai labari e agli stendardi presenti.

Il momento solenne dell’alzabandiera e della deposizione della corona al monumento ai Caduti sarà alle 10.20, quindi il corteo si muoverà in sfilata verso la chiesa parrocchiale, accompagnato dalla banda cittadina. Durante il percorso, verrà reso omaggio anche ai martiri di Castelnuovo con una deposizione floreale.

Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa e, al termine, la sfilata proseguirà fino al Brolo, dove, alle 12.15, si svolgerà la cerimonia finale con la deposizione di una corona e gli onori al monumento ai Fanti. La giornata si concluderà con i discorsi ufficiali e il tradizionale rancio presso la Pagoda, previsto per le ore 13.

“Sono stati 65 anni contraddistinti dal rispetto delle finalità dello statuto dell’Associazione Nazionale Fanti: fedeltà alla Patria, memoria dei Fanti caduti e consolidamento dei vincoli di fratellanza tra chi ha servito e chi è ancora in servizio − sottolinea il presidente della sezione locale, Massimo Pintore −. Questo anniversario rappresenta un’importante occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e per rafforzare i legami con la nostra comunità”.