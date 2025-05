Incontro tra Provincia di Verona e sindacati, sul tavolo la crisi delle aziende veronesi.

Crisi delle aziende veronesi: nel pomeriggio di venerdì 9 maggio, a Verona si è tenuto un incontro per un aggiornamento sulle aziende Borromini, Vetrerie Riunite, Xailog, ex Breviglieri e Georg Fischer che, per motivi differenti, stanno affrontando stati di crisi e/o di riorganizzazione.

Il confronto, sollecitato dalle sigle sindacali e convocato dalla Provincia, ha visto presenti il presidente Flavio Pasini, il consigliere provinciale con delega alle politiche per il lavoro, Francesco Casella e i rappresentanti sindacali di Cgil e Uil Francesca Tornieri, Martino Braccioforte, Gianni Morandini e Michele Martino. Presenti anche i sindaci di Minerbe, Andrea Girardi e di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello con l’Assessore Andrea Nogara.

Dopo un primo incontro a inizio marzo, questo secondo appuntamento ha avuto lo scopo di approfondire il confronto sulle condizioni delle aziende e sul contesto industriale e del lavoro veronese. Grazie alla presenza dei sindaci dei Comuni interessati, è stato inoltre possibile favorire un dialogo tra politica e sindacati, con l’obiettivo di trovare le migliori risposte per tutti i lavoratori coinvolti.

“È intenzione comune – hanno sottolineato il presidente Pasini e il consigliere Casella – proseguire questo tavolo di confronto allargando la partecipazione ad altri soggetti interessati al fine di creare una rete sempre più forte a tutela del territorio veronese, delle realtà industriali e dei lavoratori”.