Crisi Demetra di Nogara, trovato l’accordo per 17 potenziali esuberi

Siglato l’accordo per la Demetra di Nogara.

Si è tenuto oggi, martedì 6 maggio, in sede regionale un incontro del tavolo di crisi avente ad oggetto la situazione dello stabilimento di Nogara dell’azienda Demetra con sede a Molinella (BO), titolare dei marchi Breviagri e Agrimaster, e specializzata nella progettazione, produzione, assemblaggio e commercializzazione di attrezzature agricole per la manutenzione e la lavorazione del terreno.

All’incontro odierno, convocato dalla Direzione Lavoro regionale, hanno preso parte la direzione dell’azienda, l’Unità di Crisi aziendali di Veneto Lavoro, Confindustria Verona e la Fiom Cgil con i rappresentanti dei lavoratori.

L’azienda, che in tutto occupa complessivamente circa 90 lavoratori, il 7 febbraio aveva avviato la procedura per il licenziamento collettivo per 22 dei 53 dipendenti occupati nella sede di Nogara. La procedura, motivata dalle difficoltà del settore e dalla necessaria riorganizzazione delle attività, prevedeva la chiusura di due reparti presso lo stabilimento veneto.

Accordo per 17 esuberi.

La soluzione dei licenziamenti unilaterali era stata respinta con decisione dalla parte sindacale che aveva chiesto l’intervento della Regione fin dalle prime fasi della trattativa. Dopo un confronto, mediato dalla Regione e durato due mesi, si è pervenuti a una soluzione condivisa tra le Parti. L’accordo sottoscritto oggi, superando l’ipotesi dei licenziamenti unilaterali, prevede per i 17 potenziali esuberi: il riassorbimento di alcune figure in altri reparti dello stabilimento, l’impiego di un ammortizzatore sociale e fuoriuscite dei lavoratori che potranno essere solo volontarie e incentivate dall’azienda.

Ai lavoratori in uscita sarà destinato un programma per il ricollocamento collettivo per il quale la Regione ha dichiarato la propria disponibilità ad impiegare gli strumenti regionali di politica attiva del lavoro. L’accordo consentirà all’azienda di gestire in modo ottimale la riorganizzazione delle attività e ai lavoratori in uscita di avere il tempo e il supporto per ricollocarsi in altre aziende del territorio.