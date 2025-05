Incontro in Regione Veneto sulla crisi di Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli: sono 49 i lavoratori in esubero.

Si è tenuto oggi, giovedì 8, un incontro in sede regionale relativo a 49 lavoratori di Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli, coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda lo scorso 7 marzo. Alla riunione, convocata e coordinata dalla Direzione lavoro regionale, hanno partecipato: l’Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro, i vertici aziendali assistiti da Confindustria Verona, le organizzazioni sindacali Filctem Cgil e Uiltec Uil con i rappresentanti dei lavoratori.

A valle di una fase negoziale tra la parte aziendale e i sindacati che si era bloccata su posizioni rigide, ribadite nell’ultimo incontro di fine aprile, l’incontro odierno ha registrato l’apertura dell’azienda a soluzioni condivise e meno traumatiche in relazione agli esuberi dichiarati. Le richieste sindacali relative all’impiego di un ammortizzatore sociale e a un incentivo economico adeguato per supportare le fuoriuscite volontarie sono state accolte dalla parte aziendale, sebbene ci sia ancora distanza sui termini temporali e quantitativi del possibile accordo.

Nei precedenti tavoli la Regione aveva dichiarato la disponibilità delle politiche attive del lavoro per il ricollocamento dei lavoratori a rischio esubero. Tale disponibilità è stata ribadita nell’incontro odierno. Le Parti aziendali e sindacali si incontreranno nuovamente il prossimo 15 maggio per negoziare i termini dell’accordo, mentre per il 20 maggio è previsto un nuovo incontro in sede regionale