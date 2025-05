Un 54enne agli arresti domiciliari è stato sorpreso ad Arcole armato di coltello: arrestato, è poi finito in carcere.

I fatti si sono verificati nella tarda serata di martedì scorso, 6 maggio, quando i carabinieri di San Bonifacio, in servizio perlustrativo nel comune di Arcole, hanno sorpreso un 54enne, italiano, già sottoposto da alcuni mesi alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di San Bonifacio.

Le successive operazioni di perquisizione dell’uomo hanno permesso di rinvenire un coltello da cucina con lama in acciaio, di ben 30 cm di lunghezza, per la cui detenzione il 54enne non ha fornito alcuna valida giustificazione. Appare plausibile che lo avesse al seguito per spaventare i familiari, a cui in passato aveva già estorto denaro per l’acquisto di stupefacenti.

Per queste ragioni il 54enne è stato arrestato per i reati di “evasione” e “porto di armi o oggetti atti ad offendere”. Nella mattinata di ieri, come da direttive della Procura scaligera, l’arrestato è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura della custodia in carcere.