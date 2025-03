A Bardolino la presentazione della Ciclostorica “La Sfacciata”

La Ciclostorica del Lago di Garda “La Sfacciata”: la presentazione sarà a Bardolino.

La passione per il ciclismo d’epoca torna protagonista con “La Sfacciata”, la Ciclostorica del Lago di Garda, organizzata dall’Asd Verona Eroica. Non si tratta solo di una corsa, ma di un’esperienza fatta di fatica, sudore e grandi soddisfazioni, un vero e proprio tuffo nel passato per gli amanti delle due ruote.

L’evento di presentazione ufficiale sarà giovedì 20 marzo alle ore 20 al Teatro Corallo di Bardolino, in via Fosse 13. Saranno presenti le autorità locali, gli sponsor e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e lo stanno supportando.

Durante la serata verranno svelati i percorsi dell’edizione 2025 di domenica 18 maggio con partenza e arrivo a Bardolino.

Le distanze.

45 km per chi vuole godersi il paesaggio con un percorso più breve.

90 km per chi è pronto a mettersi alla prova su un tragitto più impegnativo.

Ospiti.

Oltre alla presentazione tecnica dell’evento, ci sarà spazio per racconti e aneddoti da parte di ex professionisti come Giorgio Furlan, vincitore della Milano-Sanremo, e Bruno Oliveri, storico meccanico di Marco Pantani.

Nel corso della serata verranno fornite tutte le informazioni pratiche per partecipare alla manifestazione: modalità di iscrizione, dettagli sugli orari, punti di ristoro, pacchi gara e tutto ciò che serve per vivere al meglio questa avventura.

La partecipazione alla serata è su invito e a numero chiuso, ma si concluderà con un momento conviviale per brindare insieme a questa iniziativa e condividere emozioni e aspettative.

Per iscrizioni è possibile inviare una mail.