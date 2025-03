Il battito del cuore dei veronesi diventa melodia di pace

Musica a ritmo del battito del cuore dei veronesi per dare potere alla pace.

I battiti del cuore di artisti, amministratori, cittadine e cittadini veronesi potranno essere registrati e diventare musica. Questo in occasione degli eventi del calendario per l’8 marzo. Membri di Dima Contemporary Art Onlus presenziano ai vari appuntamenti, chiedendo a chi partecipa la disponibilità a fare registrare il suono del loro cuore, che entrerà in una composizione musicale che sarà al centro di un grande evento pubblico, il prossimo 29 marzo, alla buvette della Gran Guardia.

“Abbiamo pensato di raccogliere il battito del cuore di quelle persone che vogliano regalarcelo. Lo registriamo con uno strumento adeguato, in modo anonimo. Poi tutti i battiti raccolti, verranno elaborati per farne una vera e propria musica – dice Daria Anfelli, di Dima Onlus -. Il 29 marzo i cuori rappresenteranno così la forza e il potere di dire no alle guerre, alle distruzioni e sì al potere del cuore che unisce a tutta l’umanità”.

Sarà una “performance partecipativa”, che coinvolgerà direttamente il pubblico. In occasione dell’evento verranno registrati e riprodotti musicalmente i battiti cardiaci.