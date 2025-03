Incidente tra auto e camion sull’autostrada A22: tre feriti, uno è grave.

Incidente tra mezzi pesanti e auto lungo l’autostrada A22 del Brennero nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 marzo. Lo scontro è avvenuto, per cause ancora da accertare, pochi minuti prima di mezzogiorno in direzione sud, all’altezza dell’aeroporto Catullo, a Verona nord. Il tratto tra l’allacciamento con l’A4 e il casello di Nogarole Rocca è stato chiuso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del Suem 118, che hanno prestato le prima cure alle persone coinvolte nell’incidente. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in modo grave. I feriti sono stati trasportati due in codice giallo e uno in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia stradale la dinamica dello scontro.

(notizia in aggiornamento)