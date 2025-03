Quinzano, il concorso per il migliore olio veronese: come iscriversi

Al via a Quinzano il concorso che premia il migliore olio veronese: iscrizioni fino a sabato.

Ritorna a Quinzano il concorso dell’olio, evento che coniuga cultura, ambiente e gastronomia veronese. È stato organizzato dalla Circoscrizione 2, il Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano e l’associazione Auser Quinzano, in collaborazione con Aipo e associazione Donne dell’Olio.

Saranno due le categorie premiate: “Produzione Familiare”, a cura di hobbisti e appassionati, e “Aziende Agricole“, con i propri prodotti di qualità etichettati, per riconoscere il prezioso lavoro di chi si dedica quotidianamente a mantenere elevati livelli di produzione standard.

Come partecipare.

È già iniziata la raccolta delle domande di partecipazione al concorso da parte del Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano e da Auser Quinzano, partner del progetto. C’è ancora tempo per consegnare i campioni alla sede di Piazza Righetti, dalle 10 alle 12.30, nei giorni 13 e 15 marzo.

I campioni saranno poi consegnati ad Aipo Associazione Interregionale Produttori Olivicoli che, attraverso un proprio panel selezionato, si occuperà delle analisi sensoriali e chimiche e poi alla stesura della relativa classificazione. Il regolamento del concorso, redatto con la supervisione di Aipo e associazione Donne dell’Olio, è pubblicato sul sito della Circoscrizione 2.

Le premiazioni.

Saranno domenica 23 marzo in Piazza Righetti in occasione della Festa dell’Olio che, come per l’edizione 2024, è inserita nel programma del Comune di Verona per la Giornata dei Colli Veneti promossa dalla Regione Veneto.