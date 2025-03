La Guzzanti debutta come regista al Camploy con “Secondo lei”

Al teatro Camploy di Verona, “Secondo lei”: il debutto di Caterina Guzzanti come regista.

Caterina Guzzanti si mette alla prova per la prima volta come autrice e regista teatrale con lo spettacolo “Secondo lei”: l’appuntamento è per giovedì 13 marzo alle 20.45 al Teatro Camploy di Verona, nell’ambito della rassegna L’Altro Teatro. Sul palco con lei ci sarà Federico Vigorito.

La pièce affronta il tema della vita di coppia, esplorandola dal punto di vista femminile. Lo spettacolo racconta la quotidianità di due innamorati che, dopo l’inizio di una convivenza, si ritrovano intrappolati nelle difficoltà di un rapporto segnato da incomprensioni, aspettative tradite e un problema che li mette alla prova.

“L’amore dovrebbe essere un rifugio sicuro,” spiega Caterina Guzzanti, “ma spesso diventa un campo di battaglia silenzioso, dove bisogni e paure si intrecciano in un gioco di ruoli precari.“

La scenografia di Eleonora De Leo simboleggia questa distanza tra i due protagonisti: una struttura bianca, piena di botole e passaggi nascosti, in cui la protagonista si smarrisce.