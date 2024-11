Bardolino, la Porsche della polizia locale rispedita indietro: troppo vistosa

Rispedita a Reggio Emilia la Porsche Macan S che era stata affidata alla polizia locale di Bardolino.

Dopo circa un anno dall’assegnazione, la Porsche Macan S affidata alla polizia locale di Bardolino è stata restituita al tribunale di Reggio Emilia. L’auto, sequestrata in un’operazione antifrode dalla Guardia di Finanza, era arrivata nel comune gardesano a settembre 2023, scatenando polemiche, soprattutto dall’attuale sindaco Daniele Bertasi, all’epoca all’opposizione.

L’auto, destinata a operazioni sotto copertura, doveva essere utilizzata come vettura-civetta, ma in realtà si sarebbe rivelata inadatta: decisamente troppo vistosa. Al punto da essere rimasta perlopiù inutilizzata, causando anche spese di manutenzione per il Comune. A luglio sono state quindi avviate le pratiche per la restituzione, ottenendo il nulla osta dal tribunale. Mercoledì scorso il veicolo è stato rispedito indietro a Reggio Emilia.