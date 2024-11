Un’azienda veronese costruisce un condominio per i suoi dipendenti.

Un’azienda nel Veronese ha deciso di costruire un condominio per i suoi dipendenti: l’idea è quella di offrire alloggi comodi e vicini al lavoro. Questo per aiutare chi deve affrontare i costi elevati delle case nella zona del lago di Garda.

La struttura, che dovrebbe essere pronta entro il 2025, è pensata soprattutto per chi viene da fuori e fatica a trovare un appartamento a prezzi accessibili. Questo progetto vuole aiutare i lavoratori a risparmiare sulle spese di affitto e attrarre nuove persone in un momento in cui trovare personale qualificato è sempre più difficile.

Come riporta il Corriere della Sera, l’iniziativa è targata Bardolino. David Berti è l’amministratore delegato e tra i soci proprietari di Europlan spa, ovvero un gruppo veronese che gestisce cinque hotel e 17 strutture extralberghiere con un introito di 60 milioni di euro.