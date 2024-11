Deve andare in carcare, pluripregiudicata 44enne rintracciata a Santa Lucia

Una 44enne pluripregiudicata è stata rintracciata e arrestata dalla polizia di Verona in Stradone Santa Lucia.

Nella serata di domenica 24 novembre la polizia di Stato di Verona ha arrestato una 44enne italiana pluripregiudicata, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Verona. L’arresto è avvenuto nei pressi dello Stradone Santa Lucia, intorno alle ore 20.30, durante un controllo di routine degli agenti delle Volanti.

Dopo aver proceduto al controllo della donna, è emerso che la 44enne aveva già beneficiato di una sospensione dell’ordine di esecuzione della carcerazione, che era stata, però, revocata il 31 gennaio scorso dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia e sostituita con il ripristino dell’ordine medesimo.

Tradotta in Questura per i necessari accertamenti, la 44enne – già conosciuta alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – è stata arrestata e condotta presso la Casa Circondariale di Verona, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.