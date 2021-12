Variante Omicron in Veneto.

Variante Omicron in Veneto? Apparentemente quasi inesistente. Almeno stando ai numeri forniti dall’Istituto sperimentale Zooprofilattico delle Venezie, secondo i quali ad oggi sono stati 5 i casi di variante Omicron accertati dai suoi laboratori. In particolare i 5 campioni corrispondono ai casi di due pazienti nella provincia di Vicenza (una persona rientrata dal Sudafrica e familiare), un caso in quella di Padova e altri due nella provincia di Venezia.

Lo spiega, come detto, un report dello stesso Iszve. Il che significa che il 99.56% dei campioni caratterizzati in Veneto nel periodo ottobre-dicembre 2021 appartiene alla variante Delta, mentre il restante 0.44% appartiene alla Omicron. Lo stesso istituto sottolinea però che “il numero di campioni del Veneto sequenziati ad oggi è limitato rispetto al numero di casi positivi nella regione, e fornisce solo un’istantanea parziale delle possibili varianti circolanti nel territorio”.