Vaccini, apertura straordinaria a Borgo Trento.

Apertura straordinaria serale per il punto vaccini di Borgo Trento, a Verona, E’ la stessa direzione dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona a renderlo noto: “Si informa la cittadinanza che venerdì 21 gennaio 2022 la sede vaccinale presso l’Ospedale geriatrico di Borgo Trento, 2° piano, ex ambulatori oculistica, lato Mameli, ingresso da via Mameli sarà aperta, in via eccezionale, fino alle ore 23.30″.

Le prenotazioni sono disponibili attraverso il sito https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9. Per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale l’Azienda ospedaliera invita ad osservare l’orario di prenotazione e di presentarsi in sede non oltre i 10 minuti di anticipo. Il giorno della vaccinazione è fondamentale presentarsi con la modulistica già compilata, e reperibile sul sito dell’Azienda. L’accesso non è consentito ai cittadini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.