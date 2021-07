Soave, Malcesine e Valeggio: confermate le Bandiere Arancioni del Touring club.

Non c’è solo Valeggio tra le 11 Bandiere Arancioni veronesi del Veneto: confermato il riconoscimento anche per Soave e per Malcesine.

“Anche a Soave, Bandiera Arancione dal 2003, dopo aver superato l’esame previsto ogni 3 anni, è stato riconfermato il marchio per il triennio 2021/2023 – sono le parole del sindaco Gaetano Tebaldi -. Siamo onorati e felici per la conferma del prestigioso marchio di qualità turistica, che oggi il nostro borgo condivide con 261 località dell’entroterra italiano (11 delle quali entrate quest’anno).

Essere Bandiera Arancione – conclude Tebaldi – richiede l’impegno non solo dell’amministrazione comunale, ma anche di tutti gli abitanti, che in vario modo, con il loro agire quotidiano, concorrono a conservare e promuovere le bellezze e le eccellenze del borgo”.

Le Bandiere Arancioni del Veneto sono: Arquà Petrarca (Pd), Asolo (Tv), Borgo Valbelluna (Bl), Cison di Valmarino (Tv), Marostica (Vi), Montagnana (Pd), Portobuffolè (Tv), Rocca Pietore (Bl), e poi le tre della provincia di Verona, ovvero Soave, Malcesine e Valeggio sul Mincio.





