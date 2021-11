Il premio Oscar Sarah Arduini in fiera a Verona.

Come si diventa premio Oscar? Come si arriva al successo mondiale? A raccontarlo ai giovanissimi partecipanti del salone “Job&Orienta” è Sarah Arduini, romana 35enne, premio Oscar nel 2017 per gli effetti speciali del kolossal Disney “Il libro della giungla”. Sarah sarà presente al padiglione di Side Academy in Fiera a Verona dal 25 al 27 novembre 2021 nell’ambito della 3 giorni “Job&Orienta”. Il salone dell’orientamento e della formazione che ogni anno accoglie migliaia di giovani da tutta Italia.

Sarah Arduini, docente di Side Academy, esperta di grafica 3D ed effetti speciali, è fisicamente in fiera nei 3 giorni della manifestazione. Racconta ogni mattina dalle 10.45 in poi la sua straordinaria carriera, intervistata dallo scrittore Stefano Ferrio, vicedirettore di Side Academy, e lo farà accompagnando la narrazione con video tratti dalle proprie partecipazioni ad alcuni capolavori della Disney, ma anche a kolossal come quelli della serie dedicata ai dinosauri generata da “Jurassic Park”. In questo modo gli studenti, nei tre giorni di “Job&Orienta”, potranno scoprire le più varie, sorprendenti e utili applicazioni con cui la computer grafica concorre alla scienza e alla bellezza di questo nostro mondo.

Side Academy di Verona è presente al Padiglione 7 Stand n. 109 alla trentesima edizione di “Job&Orienta”, l‘appuntamento, che con i suoi 300 eventi e 500 espositori richiama scolaresche e insegnanti da ogni parte d’Italia, e che quest’anno torna in presenza.