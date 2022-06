Ponte del 2 giugno, occhio al traffico: sabato sarà il giorno più critico

Previsto traffico intenso in tutto il Veneto per il ponte del 2 giugno.

Per il mega ponte del 2 giugno previsto traffico decisamente sostenuto su gran parte delle strade e autostrade del Veneto, compresi i tratti veronesi. Secondo le previsioni, già dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 giugno, il traffico sarà molto intenso sull’autostrada A4 in direzione Venezia.

I flussi saranno elevati anche nella mattinata di giovedì 2 giugno, giorno in cui i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7 alle 22. Nella giornata di venerdì 3 giugno, è previsto il rientro a casa degli autotrasportatori dei Paesi dell’Est, dunque il traffico sarà nuovamente sopra la media in particolare nella direttrice Venezia – Trieste.

Ma la giornata più critica sarà sabato 4 giugno, quando è previsto l’arrivo di gran parte dei turisti dall’Austria e di quelli diretti al mare. Possibili quindi rallentamenti fin dalle prime ore di sabato lungo il tratto Udine Sud – Nodo di Palmanova e lungo la A4 (Venezia – Trieste) in entrambe le direzioni. I flussi saranno notevoli per tutto l’arco della giornata, in particolare su tutta la A4, con previsioni di code all’uscita dei caselli balneari di Latisana, San Stino di Livenza e San Donà.

Domenica 5 giugno sarà invece il giorno del rientro. Sono previste quindi code in entrate ai caselli dei litorali veneti e friulani e lungo tutta la direttrice della A4 (Venezia – Trieste) in entrambe le direzioni. Nella stessa giornata è previsto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22.

Le raccomandazioni di Autovie Venete.

Autovie Venete, che gestisce le autostrade locali, chiede quindi la massima prudenza e ricorda di osservare alcune fondamentali regole: mantenere la distanza di sicurezza; rispettare i limiti di velocità (130 chilometri orari nei tratti a tre e due corsie; 80 chilometri orari per i veicoli leggeri e 60 per quelli pesanti sul tratto dove c’è il cantiere; 60 chilometri orari per tutti i veicoli dove sono previste le deviazioni all’interno del cantiere); divieto di utilizzo degli strumenti elettronici e dello smartphone quando si è alla guida.