L’opera Lirica e i tortellini di Valeggio “Carmen” incantano Madrid alla Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo.

Verona protagonista: l’opera Lirica e i tortellini di Valeggio “Carmen”, incantano Madrid alla Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo che si svolge nella capitale spagnola. Il 24 gennaio all’importante manifestazione ispanica, presenti anche il governatore Zaia e la ministra Santanchè.

Il panorama lirico è da oltre un secolo un elemento distintivo del nostro territorio, patria dei giganti del melodramma. Figure di spicco che hanno contribuito a fare girare positivamente la nostra economia. Personaggi che consolidano questo “patrimonio immateriale” identitario per Verona, e distintivo nei mercati internazionali.

Questo lo sottolinea Federico Caner, assessore al Turismo della Regione del Veneto, durante la presentazione del 101esimo Arena di Verona Opera Festival 2024, al Fitur.

L’eccellenza dell’enogastronomia.

All’evento era presente anche la Verona & Garda Foundation, l’Organismo di Gestione del Destino del territorio, che ha voluto mettere in luce l’eccellenza dell’enogastronomia veneta. In questa occasione, ha deliziato gli ospiti con i tipici tortellini di Valeggio, presentati nel menù con il nome “Carmen”, e realizzati con una pasta dai colori della bandiera spagnola, il giallo e il rosso. Un notevole successo tra il pubblico.

Caner spiega l’importanza di Madrid come opportunità per promuovere il Festival lirico. Una strategia per consolidare un mercato che potrebbe aumentare il numero di turisti. Il mercato spagnolo, con oltre 900mila presenze nei primi undici mesi del 2023, si conferma, infatti, un bacino significativo per l’industria turistica veneta.

Verona, città d’arte patrimonio Unesco e punto di partenza per escursioni alla scoperta del Lago di Garda, il più grande d’Italia con il suo clima mediterraneo, e delle zone fresche di Lessinia o della rinomata Valpolicella, è oggi facilmente raggiungibile grazie ai nuovi collegamenti diretti dall’aeroporto Catullo a molte città spagnole.