Verona, per il Giro d’Italia navette gratuite dai parcheggi Fiera e Stadio.

A Verona sale la febbre da Giro d’Italia. In occasione dell’arrivo dell’ultima tappa del 105° Giro d’Italia 2022 a Verona, la cronometro di domenica 29 maggio, è stato disposto un servizio gratuito di navette di collegamento dai parcheggi Fiera e Stadio al Centro. Questo per permettere un migliore afflusso in piazza Bra viste le chiusure delle strade interessate al passaggio della gara.

Sono due i collegamenti previsti, il primo con partenza dal Parcheggio Fiera P3 mentre il secondo dal Park C Stadio. Entrambi arriveranno in Corso Porta Nuova all’altezza della Camera di Commercio. Il servizio sarà attivo dalle 10.30 alle 20. Di seguito percorsi nel dettaglio.

1° percorso.

– Da Parcheggio Fiera P3 viale del Lavoro direzione Centro Storico/Corso Porta Nuova (Camera del Commercio): Parcheggio Fiera P3 viale del Lavoro poi viale Piave, Piazzale XXV Aprile, via L. dal Cero, via Città di Nimes, Circonvallazione Oriani, Corso Porta Nuova “Camera del Commercio”

– Da Corso Porta Nuova direzione parcheggio Fiera P 3 viale del Lavoro: Corso Porta Nuova, viale Piave, via Santa Teresa, via Scuderlando, viale dell’Industria, viale del Lavoro Parcheggio P3.

2° percorso.

– Da Park C Stadio direzione Centro Storico/Corso Porta Nuova (Camera del Commercio): Park C “Stadio”, via dello Sport poi Bretella T4-T9 – via L. via Girolamo Cardinale – via Città di Nimes – Circonvallazione Oriani – Corso Porta Nuova “Camera del Commercio”.

– Da Corso Porta Nuova “Camera del Commercio” direzione Park C Stadio: Corso Porta Nuova – Piazzale XXV Aprile – via Luciano dal Cero – Bretella T4-T9 – via dello Sport Park C.