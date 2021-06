L’annuncio di Zaia: “Dal 3 giugno il Veneto apre le vaccinazioni agli over 12 anni”.

“Dalla mezzanotte e un secondo del 3 giugno la regione Veneto apre le agende delle prenotazioni per gli over 12 anni. Una popolazione di 1 milione 402mila veneti. Buttiamo il cuore oltre l’ostacolo”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia nel punto stampa di oggi dalla sede della Protezione civile di Marghera.

“Stiamo procedendo con le vaccinazioni, con non poche difficoltà. Ci hanno consegnato il 30 per cento in meno delle dosi previste. Ma abbiamo una previsione di arrivi di vaccini per il mese di giugno di 1 milione 352mila dosi. Però al momento dobbiamo togliere Astrazeneca e Johnson&Johnson, attualmente non utilizzabili sotto i 60 anni, restano 1 milione 92mila dosi”.

“Le agende sono aperte fino al 4 agosto. Con questo chiudiamo la partita. Andiamo fino ad agosto e poi eventualmente ci accodiamo con la terza dose, se sarà necessaria”, ha aggiunto Zaia.

