Covid a scuola, in Veneto 807 casi: materne e primarie le più colpite

Covid a scuola, il report della Regione Veneto.

Non c’è stata, al momento, l’impennata di casi di Covid che si temeva dopo l’apertura delle scuole, anche se lo stesso governatore Luca Zaia invita alla prudenza prima di cantare vittoria. A dirlo per ora sono i numeri del report della Regione Veneto sui casi registrati nelle scuole della regione. Ad oggi i casi positivi sono in totale 807: 756 studenti, e 51 tra docenti e operatori scolastici. Gli studenti in quarantena, in Veneto, sono 4.997.

La scuola primaria e quella dell’infanzia, ovvero quelle dove gli alunni non sono coperti da vaccino, risultano le più colpite, mentre la scuola secondaria di secondo grado risulta meno colpita della secondaria di primo grado. A livello di territorio, la zona più colpita è quella dell’Ulss 6 Euganea, seguita dalla Marca trevigiana. Terza, come numeri di casi, l’Ulss 9 Scaligera.