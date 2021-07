Il nuovo standard televisivo in Veneto e a Verona.

Ormai ci siamo, l’Italia si prepara a passare allo standard televisivo in alta definizione. E lo fa mettendo in programma un grande switch-off televisivo che riguarderà tutto il Paese. La conseguenza, inevitabile, sarà che molti televisori non saranno più in grado di ricevere il segnale, e solo gli apparecchi compatibili continueranno a funzionare, ovvero Tv e decoder acquistati dopo gennaio 2017.

Tra settembre 2021 e giugno 2022 bisognerà quindi ri-sintonizzare la propria tv secondo il calendario dato: in Veneto, e quindi anche a Verona, si tratta del periodo dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Nel 2022 è già prevista, però, una seconda transizione tecnologica.

I canali del digitale terrestre verranno trasmessi con una nuova codifica, passando dallo standard MPEG-2 all’alta definizione del MPEG-4. Le tv più vecchie, quelle che ora non sono in grado di visualizzare i canali HD, potrebbero dunque non essere compatibili con il cambiamento.

Per verificare se la propria tv è compatibile si può provare a sintonizzarsi su uno dei canali già attivi con trasmissione solo in HD, tipo i canali 501, o 505, o 507. Se almeno uno di questi canali è visibile, non ci sarà bisogno di cambiare apparecchio almeno per un altro anno e mezzo. In caso contrario sarà necessario dotarsi di un decoder o acquistare un nuovo televisore.

Nel 2022 ci sarà poi una una seconda transizione, negli ultimi giorni del mese di giugno quando verrà introdotto definitivamente lo standard DVB-T2 con il nuovo sistema di codifica HEVC Main10. I televisori e i decoder acquistati a partire da dicembre 2018 saranno compatibili anche con i nuovi standard introdotti da questo passaggio tecnologico.

