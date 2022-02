Il vaccino Novavax è arrivato a Verona.

Sono 15.700 le dosi di vaccini Novavax consegnate nella giornata di ieri, domenica, in provincia di Verona dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, presso l’Ospedale Orlandi di Bussolengo. Il corriere SDA, grazie ai 36 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, ha consegnato in Veneto oltre 83.200 mila dosi di vaccini per un totale di oltre 900 mila dosi sul territorio nazionale. Sono 10.990 le dosi che verranno distribuite nei centri vaccinali dell’Ulss 9 e 4710 quelle che verranno consegnate all’Azienda Ospedaliera.

Sono coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Ricordiamo che secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco, possono prenotarsi le persone di età pari o superiore a 18 anni che non hanno ancora aderito alla vaccinazione anti-Covid-19. Al momento Nuvaxovid può essere utilizzato solo per il ciclo di vaccinazione di base, che prevede 2 dosi a distanza di 3 settimane l’una dall’altra. Le vaccinazioni con Nuvaxovid inizieranno a partire da oggi lunedì 28 febbraio.