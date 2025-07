Sentenza definitiva: “Morelli Bugna dovrà pagare i lavoratori il cambio divisa e arretrati”.

Si chiude dopo quasi dieci anni la vertenza tra i dipendenti della casa di riposo Morelli Bugna di Villafranca e la direzione: ora dovrà pagare i lavoratori. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato che la struttura dovrà rimborsare ai lavoratori anche il tempo speso per cambiarsi la divisa, calcolato in 15 minuti a turno, oltre a tutti gli arretrati dal 2014.

La causa era nata dopo una decisione molto discussa della direzione: chiedere indietro circa 200 mila euro ai dipendenti, sostenendo che la struttura avesse speso troppo per fare recuperare le festività infrasettimanali lavorate. Una richiesta respinta già nel 2021 dal giudice di primo grado, che aveva dato ragione ai lavoratori anche sul diritto a essere pagati per il tempo del cambio divisa, come rivendicato dal sindacato.

“Questa sentenza, come altre arrivate di recente, fa finalmente giustizia contro comportamenti esagerati di alcune direzioni delle case di riposo”, commenta Angelo Tirapelle della Funzione Pubblica Cgil di Verona.