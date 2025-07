Coldiretti Verona: più sicurezza nei campi con la realtà virtuale

Sicurezza sul lavoro: Coldiretti Verona usa la realtà virtuale per prevenire incidenti agricoli.

Verona, sicurezza nei campi: Coldiretti lancia un corso che usa la realtà virtuale per far vivere ai lavoratori l’esperienza simulata, di un trattore che si ribalta.

Grazie a visori di ultima generazione, gli agricoltori potranno sperimentare in prima persona cosa significa perdere il controllo del mezzo e capire quanto siano importanti dispositivi come roll-bar, cintura di sicurezza e scarpe antinfortunistiche. L’obiettivo è ridurre gli incidenti, purtroppo ancora troppo frequenti in provincia di Verona.

L’iniziativa, realizzata da Impresa Verde Verona in collaborazione con Virtual Safety Lab, porta nel settore agricolo una tecnologia già usata con successo nell’edilizia. “È la prima volta in Italia che la realtà virtuale viene impiegata per la sicurezza in agricoltura — spiega Massimo Albano, direttore di Coldiretti Verona — Vogliamo far capire ai lavoratori quanto sia importante non abbassare mai la guardia, soprattutto quando i mezzi sono vecchi o i terreni insidiosi“.

Il corso, ora in fase sperimentale per i formatori, sarà esteso da questo autunno a tutti i percorsi formativi di Coldiretti, compreso quello base di 8 ore obbligatorio per guidare i trattori.

“Provare virtualmente un ribaltamento — aggiunge Gabriele Panziera, responsabile formazione — lascia un segno indelebile: chi vive l’esperienza capisce davvero i rischi e impara a evitarli. È il metodo del learn by doing: imparare facendo“.