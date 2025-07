Forno Bonomi cresce: UniCredit finanzia con 18 milioni il rilancio

Lessinia, Forno Bonomi si ristruttura e punta sull’export con il supporto di Unicredit.

UniCredit ha messo a disposizione 18 milioni di euro per accompagnare Forno Bonomi, storica azienda dolciaria della Lessinia, in un importante riassetto societario e nel potenziamento della produzione.

L’operazione, annunciata il 17 luglio, serve a ridefinire l’assetto della proprietà: il ramo familiare legato a Dario Bonomi esce dalla holding di controllo e la quota passa ai figli dei fratelli Renato e Fausto, che restano al timone dell’azienda.

Savoiardi a gogò.

Ma non si tratta solo di passaggi di quote: parte delle risorse finanzierà una nuova linea produttiva dedicata ai savoiardi, per rispondere a una domanda sempre più alta dall’estero. Bonomi Spa, con il marchio Forno Bonomi, è infatti il primo produttore mondiale di savoiardi e già oggi esporta il 70% dei suoi prodotti.

Fondata nel 1850, l’azienda di Roverè Veronese dà lavoro a 220 persone (per il 90% del territorio) e sforna ogni giorno quasi 90 tonnellate di dolci, con un ciclo produttivo continuo, automatizzato e alimentato al 100% da fonti rinnovabili. Nel 2024 ha chiuso l’anno con un fatturato di 80 milioni di euro.