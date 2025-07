Torna Camminaparco: escursioni gratuite “olimpiche” in Lessinia

Verso Milano-Cortina 2026: Camminaparco apre i sentieri della Lessinia, ora evento ufficiale olimpico.

Camminaparco riapre i sentieri della Lessinia a tutti: da domenica 20 luglio fino al 22 marzo 2026 torna la rassegna di escursioni guidate e gratuite promossa dal Parco Naturale Regionale della Lessinia. Un invito a scoprire malghe, contrade, rifugi e panorami mozzafiato, immersi nella natura, nella storia e nelle tradizioni di questo angolo di montagna veronese.

Evento olimpico.

Quest’anno l’iniziativa si arricchisce di un riconoscimento importante: Camminaparco è stato inserito tra le manifestazioni ufficiali di Milano-Cortina 2026 per il settore turismo, confermandosi come occasione di valorizzazione del territorio in vista delle Olimpiadi invernali.

Non solo escursioni tra boschi e pascoli.

Il calendario, che spazia dall’estate all’inverno con anche ciaspolate sulla neve, propone appuntamenti classici molto amati. Tra questi, la camminata durante la festa di Podestaria, l’uscita per ascoltare il suggestivo bramito dei cervi, simbolo dell’autunno in Lessinia, e la Descargar Montagna, che celebra il rientro delle mandrie dagli alpeggi.

Grande attenzione anche all’inclusione.

Dopo il successo dello scorso anno, quest’edizione raddoppia gli appuntamenti di “La montagna alla portata di tutti”, escursioni pensate per persone con disabilità e i loro accompagnatori: in calendario domenica 7 settembre e sabato 1 novembre.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro il giorno prima su www.altalessinia.com. Zaino in spalla e abbigliamento adeguato (k-way, scarponcini, pile, berretto, viveri e acqua) e la Lessinia è pronta a farsi scoprire.