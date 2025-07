A causa della rivalità tra tifosi di Hellas Verona e Genoa annullata un’amichevole dei rossoblù per “motivi di ordine pubblico”

Il gemellaggio fra i tifosi dell’Hellas Verona e quelli del Kaisersalautern fanno annullare l’amiche estiva che la squadra tedesca avrebbe dovuto disputare in Trentino, a Moena, contro il Genoa. La gara era in programma sabato 19 luglio al centro sportivo Carlo Benatti di Moena, ma è stata ufficialmente annullata per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

La decisione è stata presa dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, a seguito delle valutazioni emerse durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e della segnalazione formale del Questore di Trento.

Alla base dell’annullamento, il timore di possibili tensioni tra le tifoserie. I sostenitori del club tedesco sono infatti gemellati con quelli dell’Hellas Verona, storica rivale della tifoseria genoana. Proprio l’Hellas Verona si trova in questi giorni in ritiro a Folgaria, località non distante da Moena.