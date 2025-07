Lirica sotto il cielo di Verona: “E Lucevan le Stelle” agli Orti

“E Lucevan le Stelle” agli Orti: spettacolo gratuito sotto il cielo di Verona, con cantanti e pianista.

Musica lirica dal cielo: sabato 19 luglio alle 21.15, gli Orti di San Giuseppe in via Brigata Aosta saranno il palcoscenico di “E Lucevan le Stelle”.

L’evento, organizzato dalla Circoscrizione 3 e curato dall’Associazione culturale La Bugia Aps, in collaborazione con il Circolo Astrofili Veronesi “A. Cagnoli”, promette di unire arte, scienza e spettacolo in un’unica esperienza immersiva.

Protagonisti della serata saranno le più celebri arie liriche ispirate al cielo, interpretate dal soprano Arianna Cimolin, dal tenore Enrico Pertile e dal giovane pianista Pietro Campara. A fare da filo conduttore, la guida di Annapaola Gini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica e meraviglie astronomiche.

L’appuntamento chiude il ciclo “Opera Terza”, che nei mesi scorsi ha portato nel quartiere San Massimo incontri dedicati alle opere di Giuseppe Verdi in cartellone all’Arena di Verona.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Gli organizzatori consigliano di portare una coperta o un plaid per sdraiarsi sull’erba e godere dell’osservazione del cielo. Per chi lo preferisce, saranno disponibili alcune sedie. In caso di maltempo o cielo coperto, l’evento sarà rinviato a domenica 20 luglio, sempre alle 21.15.