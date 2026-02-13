Villafranca, 20enne denunciato per porto abusivo d’armi: girava con pistola scacciacani e coltello.

Girava per Villafranca con pistola scacciacani e coltello: denunciato. Nella notte del 1° febbraio scorso i carabinieri di Villafranca di Verona hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica scaligera un 20enne del posto, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi.

I militari, nello specifico, impegnati nella vigilanza dell’abitato, hanno notato il giovane aggirarsi con circospezione nei pressi della locale isola ecologica; sottoposto a controllo, questi è risultato, poi, occultare tra i suoi indumenti una pistola “scacciacani” priva del tappo rosso, indispensabile per identificarne l’inoffensività, e un coltello a serramanico.

Poiché il possesso di tali strumenti non è risultato giustificato da alcun valido motivo, i militari hanno provveduto al loro sequestro e al deferimento del ragazzo alla suddetta Autorità Giudiziaria.