Spaccio di hashish nel piazzale della stazione di Verona Porta Nuova, arrestati due giovani di 19 e di 24 anni.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio, la polizia di Stato di Verona ha arrestato due cittadini nordafricani, di diciannove e ventiquattro anni, per detenzione ai fini di spaccio nei pressi di un locale in piazzale XXV Aprile, davanti alla stazione di Porta Nuova.

Intorno alle ore 15, gli agenti delle volanti hanno effettuato un controllo mirato nei pressi di piazzale XXV Aprile. Durante l’attività, hanno notato due soggetti incappucciati in atteggiamento sospetto, fermi all’angolo del plateatico di un locale della piazza, avvicinati da una terza persona.

Alla vista della Volante, uno dei tre – il giovane marocchino di diciannove anni, pluripregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti – ha tentato di disfarsi di due oggetti marroni che aveva in tasca, cioè due involucri in cellophane con all’interno della sostanza, poi risultata essere hashish.

Le perquisizioni.

Gli agenti hanno quindi deciso di sottoporre a perquisizione personale i tre soggetti. Accertato che il giovane diciannovenne si era appena disfatto della sostanza, prontamente recuperata, gli agenti hanno rinvenuto, occultato all’interno della tasca del ragazzo marocchino di ventiquattro anni – pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona – un involucro contenente hashish.

Accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti, i poliziotti delle Volanti hanno deciso di estendere la perquisizione: in un pacchetto di sigarette trovato all’interno di una delle tasche del ventiquattrenne sono stati rinvenuti ulteriori frammenti, già suddivisi, di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 40 grammi di hashish. La stessa è stata sequestrata unitamente ai telefoni cellulari in uso ai giovani marocchini di diciannove e ventiquattro anni.

Alla luce di tali elementi, si è proceduto all’arresto di due dei soggetti ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli arrestati sono stati trattenuti presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi.

Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto, nei confronti del diciannovenne, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana e, nei confronti del ventiquattrenne, il divieto di dimora nella provincia di Verona.