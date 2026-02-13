Verona, ripartono le corse di Sibilla Taxi.

A partire da oggi, venerdì 13 febbraio, riparte a Verona Sibilla Taxi, il servizio di trasporto serale e notturno a tariffa agevolata dedicato esclusivamente alle donne. L’iniziativa, attiva dalle 22 alle 6 del mattino, prevede un contributo comunale di 8 euro per corsa, utilizzabile fino a due volte al giorno, per spostamenti all’interno del territorio comunale.

Per il 2026 il Comune ha stanziato 38mila euro, sufficienti a finanziare circa 4.750 corse, confermando l’impegno dell’amministrazione nelle politiche per la sicurezza e la mobilità femminile. Il servizio, avviato nel 2024, ha registrato il tutto esaurito nel 2025 con 4.750 corse effettuate e fondi completamente utilizzati, segno di un forte apprezzamento da parte dell’utenza.

Sibilla Taxi nasce dalla collaborazione tra il Comune, la Cooperativa Radiotaxi Verona e la Cooperativa sociale Galileo, che ha sviluppato la web app dedicata per la registrazione e l’accesso al servizio. Le corse possono essere richieste tramite numero dedicato o utilizzando i taxi convenzionati.

Il progetto rientra nel contenitore “Sibilla, muoviti in libertà”, un insieme di iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita delle donne in città, attraverso interventi mirati che promuovono sicurezza, autonomia e pari opportunità negli spostamenti serali e notturni.

Un servizio semplice e accessibile.

L’accesso al servizio è stato progettato per essere il più semplice possibile. Le utenti possono registrarsi attraverso la web app sibilla.comune.verona.it e richiedere le corse tramite la linea dedicata +39 045 894 7113 oppure utilizzando i taxi della Cooperativa Radiotaxi Verona, facilmente riconoscibili grazie a un apposito contrassegno.

Il servizio si rivolge a un’utenza femminile trasversale: dalle giovani studentesse alle lavoratrici, dalle residenti alle turiste, garantendo a tutte la possibilità di muoversi in sicurezza durante le ore notturne.