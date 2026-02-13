La zona gialla a Verona per le cerimonie olimpiche e paralimpiche: pass e aperture.

Zona gialla a Verona per le cerimonie olimpiche e paralimpiche: tre giornate di riapertura straordinaria per venire incontro alle richieste di pass di alcuni residenti e operatori economici. Tutti i soggetti aventi i requisiti, infatti, potranno di nuovo riferirsi per l’accreditamento all’apposita piattaforma di registrazione realizzata dal Comune di Verona

A partire da domani, 14 febbraio, quindi, per le intere giornate di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 febbraio (fino alla mezzanotte), attraverso il sito del Comune di Verona www.comune.verona.it, potranno richiedere i pass autorizzativi di accesso: residenti ed eventuali ospiti, domiciliati, lavoratori di attività commerciali/professionali.

Per le strutture recettizie invece sta regolarmente procedendo sulla specifica sezione del portale la possibilità di richiesta, che come previsto chiuderà il giorno 19 alle ore 13. Si raccomanda di prestare attenzione ad allegare correttamente la documentazione richiesta dalla piattaforma.

La consegna del pass richiesto in queste giornate avverrà dal 20 febbraio agli sportelli Urp di via Adigetto 10.

“Un’apertura straordinaria resasi necessaria a seguito di alcune telefonate di residenti domiciliati e operatori economici che, per motivi diversi, non sono riusciti ad accreditarsi in tempo – evidenzia l’assessora Grandi eventi e Sicurezza Stefania Zivelonghi –. Non si tratta di casi numerosi, che abbiamo scelto di supportare dando una nuova possibilità di richiesta dei pass. L’intento è quello di arrivare a raggiungere veramente tutti e tutte e creare i minori disagi possibili a quanti dimorano e operano a vario titolo nella zona gialla”.

Richiesta dei pass.

I residenti, i domiciliati (ossia gli ospiti dei residenti), i titolari e i lavoratori di attività professionali ed esercizi commerciali, devono accedere al link per inoltrare la richiesta del Pass, secondo la seguente tempistica:

FINESTRA STROARDINARIA : dal 14 febbraio e fino alle ore 23.59 del 16 febbraio 2026 (si può fare richiesta per entrambe le date)

: dal 14 febbraio e fino alle ore 23.59 del 16 febbraio 2026 (si può fare richiesta per entrambe le date) dal 23 febbraio alle 14 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzo.

Accessibilità garantita per i residenti.

L’accessibilità alle abitazioni e ai garage dei residenti sarà comunque garantita. Come stabilito dall’ordinanza dirigenziale n. 198 del 13 febbraio 2026, infatti, nelle fasce orarie interessate dai provvedimenti sarà consentito il transito in contromano in tutte le vie limitrofe alla cosiddetta “zona gialla” quando necessario per raggiungere immobili non accessibili da altri percorsi. La stessa ordinanza prevede inoltre la possibilità di accedere a via Oberdan da corso Cavour per i residenti e per i titolari di garage o posti auto di via Oberdan, via Carlo Cattaneo e delle relative laterali, qualora non siano disponibili altre alternative viabilistiche.

La zona gialla.

La zona gialla è una sorta di cintura di contenimento, con precise limitazioni degli accessi, delineata dal COSP intorno alla zona direttamente interessata dalle cerimonie del 22 febbraio e 6 marzo. La dimensione della zona è stata limitata al massimo, con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’evidente disagio che la sua istituzione comporterà per i cittadini. Stiamo parlando di 367 residenti, 85 attività ricettizie di qualsiasi genere, per un totale di 542 posti letto e di 260 attività commerciali, esercizi, uffici e altro.